Manchester City: Yaya Touré renueva por una temporada más con los 'citizens'

Por medio de sus redes sociales Mancheter City anunció la continuidad por una temporada más de Yaya Touré. "Estoy encantado. Me dije que mi aventura en el City no estaba terminada", dijo el marfileño.

Todos los daban fuera del Mancheter City pero Pep Guardiola se dio cuenta de lo fundamental que puede ser Yaya Touré para que el equipo logre títulos la venidera temporada: por ello, con la aprobación del técnico español, la directiva 'citizens' decidió prolongarle el contrato por una temporada más.

Yaya Touré, de 34 años, que terminaba contrato a finales de mes, comenzó el curso apartado del primer equipo tras un cruce de palabras entre su agente, Dimitri Seluk, y Pep Guardiola, entrenador del City, aunque acabó la campaña como uno de los fijos del técnico español en el 'once'.

"Estoy encantado. Me dije que mi aventura en el City no estaba terminada y cuando recibí la llamada de Txiki (Begiristian, el director deportivo) y hablé con el entrenador estaba muy feliz", aseguró Yaya, en unas declaraciones a la página web del club.

El jugador africano no disputó ni un minuto de fútbol hasta el mes de noviembre, cuando, después de pedir perdón al técnico, fue convocado para un partido ante el Crystal Palace, en el que acabó marcando los dos goles del triunfo (1-2). "Cuando llegué aquí (en 2010) intenté formar parte de la nueva historia de este club; intenté ayudar a crear algo especial. Tengo mucha suerte de formar parte de esta institución, con grandes futbolistas que me ayudan a conseguir mis objetivos", sostuvo.

"Quiero ganar títulos, eso es muy importante para mí. Pero también quiero disfrutar, algo que con mi edad es muy, muy importante. Estoy en un gran club, que va en la dirección correcta y que se está reforzando con buenos jugadores. Nuestra mentalidad es la de ganar todos los partidos", apuntó.

El marfileño, nombrado en cuatro ocasiones mejor futbolista africano del año, ha anotado 81 goles en 299 encuentros con la camiseta del City desde su fichaje procedente del Barcelona, hace siete años, por 24 millones de libras.

Txiki Begiristain, director deportivo del Manchester City resaltó la importancia de tener una temporada más a Yaya Touré. "Yaya ha sido un jugador muy importante para el Manchester City y sigue siendo alguien clave para Pep Guardiola. Es uno de nuestros futbolistas más experimentados y populares, y estamos felices de que siga con nosotros en la que esperamos sea una temporada muy exitosa", señaló el español Txiki Begiristain.

"Ha sido una persona tremendamente importante en nuestro éxito reciente y su rol este próximo curso será clave", agregó el director deportivo del City. EFE

