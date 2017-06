Real Madrid ante Juventus: Cristiano Ronaldo quiere ganar su tercer título en Cardiff

Cristiano Ronaldo ya conoce de títulos en Cardiff. El astro luso se coronó dos veces y quiere su tercer trofeo en la capital de Gales.

Cristiano Ronaldo quiere ganar su tercer título en Cardiff

Si hay alguien que conoce de títulos y noches de gloria en Cardiff, ese es Cristiano Ronaldo. El astro portugués ya sabe lo que es salir campeón en la capital de Gales. Fueron dos las ocasiones que CR7 salió victorioso y una de ellas en el Millennium Stadium por lo que hoy jugará en un campo que no le es adverso.

En el 2004, Cristiano disputaba la final de la Copa FA en su primera temporada con el Manchester United. Esa tarde vencieron 3-0 el modesto Millwall FC de la tercera división inglesa, CR7 puso el primero del 3-0 final y fue elegido el jugador del partido en el Millennium Stadium (sede del duelo de hoy).

Pasaron 10 años y el luso volvió a consagrarse en dicha ciudad. Real Madrid, por la Supercopa de Europa ante el Sevilla con un doblete de CR7 en el Cardiff Stadium, venció 2-0 y Cristiano una vez más se iba glorioso de la ciudad.

Hoy, 13 años después tiene la oportunidad de llevarse una copa más en la capital de Gales y por segunda vez en el mismismísimo Millennium Stadium.

EL DATO

Cristiano Ronaldo lleva marcados 10 goles en esta presente Champions League.

No hay un claro favorito para esta final de Cardiff. Real Madrid y Juventus parten con cierta paridad, según las casas de apuestas.

Repasa la lista de jugadores que defendieron a lo largo de la historia tanto la camiseta de la Juventus como la del Real Madrid.