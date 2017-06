Fabio Capello calificó a Ronaldo como el futbolista más difícil de gestionar

El entrenador italiano calificó al brasileño Ronaldo como "el mejor futbolista" al que entrenó, pero que su negativa a bajar de peso fue su gran hándicap cuando coincidieron en el Real Madrid.

Fabio Capello y Ronaldo durante su etapa en el Real Madrid. Creditos : Internet

Fabio Capello es uno de los entrenadores más exitosos de la historia gracias a sus grandes campañas con el AC Milan, Real Madrid, AS Roma y Juventus. El italiano ha tenido a innumerables jugadores a sus órdenes y reveló, durante un encuentro con los presos de una cárcel napolitana, que Ronaldo Nazario fue el futbolista más complicado al que dirigió.

"Seguro que pensáis en Antonio Cassano, ¿verdad? Él era joven, un grande en el campo, un loco fuera, pero como todos los jóvenes, se podía enderezar y había gente en el equipo que le tranquilizaba", explicó Fabio Capello, en referencia al díscolo delantero italiano al que tuvo en AS Roma, cuando le preguntaron por el jugador más difícil de gestionar durante su etapa en los banquillos.

"El más difícil fue el mejor al que entrené: Ronaldo. No Cristiano, el verdadero. Él llegaba de una lesión y se presentó en noviembre pesando 96 kilos. Cosas de boxeo. Yo le pregunté cuánto pesaba cuando ganó el Mundial de Corea y Japón y me dijo 84. Le pedí si al menos podía llegar a 88, 87... Al final ganó el gordo, no quiso bajar su peso. Fue una pena ver al jugador con más talento no querer hacer un mínimo de sacrificio. Llegó a 94 kilos... Jugó tres partidos en punta junto con Van Nistelrooy, y perdimos los tres".

Pese a su notable calidad, Fabio Capello tomó la decisión de vender a Ronaldo al AC Milan a inicios de 2007 y, pese a las críticas de los hinchas en su momento, el tiempo le terminó dando la razón: el Real Madrid se coronó campeón de la Liga luego de remontar 9 puntos al Barcelona.

Hace un par de semanas, Ronaldo se animó a hablar de aquel pasaje en su carrera y afirmó que su salida del Real Madrid contra su voluntad. "Comprendí su posición como entrenador, pero a veces, en el fútbol, no son 100 o 200 gramos los que marcan la diferencia. Se trata de la actuación, y él no evaluaba la actuación como un todo, lo que yo podía aportar", sostuvo.

EL DATO:

Ronaldo apenas anotó 3 goles en 11 partidos con Fabio Capello como DT del Real Madrid.