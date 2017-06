Claudio Ranieri se convirtió en el nuevo entrenador de este grande de Francia

El italiano Claudio Ranieri, quien salió por la puerta falsa del Leicester City, buscará cobrarse su revancha en el Viejo Continente.

El acuerdo entre Claudio Ranieri y Nantes estaba prácticamente cerrado desde hace un par de semanas. Sin embargo, su edad (65 años) iba a ser el gran detonante para que no llegue el cuadro galo. No obstante, luego de varias lunas, la Liga de Fútbol Profesional les dio la luz para fichar al ex entrenador del Leicester City por los próximos dos años.

Claudio Ranieri- con poco presupuesto pero con grandes figuras- conquistó la Premier League con el Leicester City en el 2016. Era el equipo de moda. Pero a la siguiente temporada tuvo que ser cesado de su cargo por los malos resultados. Si bien el italiano siempre quiso volver a dirigir su edad era un gran inconveniente.

Cuando todo hacía indicar que no iba a ponerse otro buzo, el Nantes se metió entre los palos. Para ello el cuadro galo llegó a un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y el Sindicato de Entrenadores para anunciar la contratación. Pues, como se sabe, en Francia no se permiten el fichaje de entrenadores que superen los 65 años.

Cabe recordar que Claudio Ranieri, de 65 años con siete meses, no ha vuelto a dirigir desde que salió del Leicester City. Ahora irá en busca de su revancha en Francia, país en donde ya dirigió al AS Mónaco (2013).

Claudio Ranieri ha dirigido a cinco clubes en toda su trayectoria como entrenador.