Antoine Griezmann y su insólita disculpas tras renovar con el Atlético Madrid

Antoine Griezmann conmovió a la hinchada 'colchonera' tras renovar con el Atlético Madrid. Pero también le 'dio con palo' a los que tergiversaron la información que los ponía en otro club.

Como se recuerda, el Atlético Madrid hizo oficial ayer la renovación de Antoine Griezmann hasta junio de 2022, poniendo un punto final a todas las especulaciones. Un día después y con las aguas más calmadas, el francés pidió disculpas a los hinchas 'colchoneros', quienes siempre le demostraron todo su apoyo.

"Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas a la gente que haya entendido mal mis declaraciones. Puede que me expresara mal o que algunos quisieran sacar titulares donde no los había, pero desde que he llegado lo doy todo por mi club. Estoy muy feliz de volver a vivir una temporada más con todos ustedes", sostuvo Antoine Griezmann.

Tras despejar todas las dudas, Antoine Griezmann se tomará unas mini vacaciones para disfrutar de su familia. En España aseguran que el '7' del Atlético Madrid se pondrá a las órdenes de Diego Simeone en la semana entrante. El delantero francés está decidido a cobrarse su revancha con el cuadro 'colchonero' y ganar la Champions League.

Llegó en silencio pero sus actuaciones terminaron de hablar por él. Hablamos de Antoine Griezmann, que registra 83 goles en 160 cotejos con el Atlético Madrid. El 'Principito' tendrá más tiempo para buscar arrebatarle el récord de máximo goleador en el cuadro rojiblanco, el cual lo ocupa Fernando Torres, 119 dianas en 359 partidos.

EL DATO:

Antoine Griezmann jugó cinco temporadas en la Real Sociedad antes de llegar al 'Atleti'.