Manchester City: Gabriel Jesús le dio la mejor de las noticias al 'Pep' Guardiola

Todo hacía indicar que el panorama de Gabriel Jesús se iba tornar tormentoso, al final el propio brasileño afirmó que estará de vuelta a las canchas lo más antes posible.

No hay que tener una bola de cristal para descifrar que Gabriel Jesús es la nueva 'Joya' de la Selección de Brasil. El delantero del Manchester City se ha ganado a pulso el titularato en el 'Scratch'. Sin embargo, el pasado fin de semana sufrió una lesión en el ojo derecho cuando enfrentaba a la Selección Argentina y encendió todas las alarmas.

Como se recuerda, Gabriel Jesús disputó un balón aéreo con su compañero de equipo, Nicolás Otamendi. El que salió perdedor fue el brasileño, quien no terminó el encuentro y tuvo que ser sustituido por Taison. De inmediato, se encendieron las alarmas en tienda 'Citizen', siendo el más preocupado el 'Pep' Guardiola.

Sin embargo, todo un fue un susto. Pues, Gabriel Jesús anunció que no será necesario someterse a una cirugía en el ojo derecho. "Ayer me hicieron una resonancia facial y varias pruebas y tengo buenas noticias. Mi recuperación está transcurriendo bien y no necesitaré operarme", publicó el brasileño en sus redes sociales.

Pero ahí no acaba todo. Y es que, además, puso fecha de retorno a las canchas. Según el parte médico, Gabriel Jesús debe volver al ruedo dentro de tres semanas, por lo que quedaría apto para el inicio de la pretemporada con el Manchester City, que inicia a finales de junio.

El Manchester City realizará una gira por los Estados Unidos para cumplir con la International Champions Cup.