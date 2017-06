Gianluigi Donnarumma pudo haber colgado los guantes por este motivo

Gianluigi Donnarumma vuelve a estar en el 'ojo de la tormenta' tras las últimas declaraciones de su representante, Mino Raiola.

Hace unos días todo era color de rosa en tienda del AC Milan. Sin embargo, Gianluigi Donnarumma se encargó de hacer explotar la bomba al anunciar que no renovará con el cuadro 'rossonero'. De inmediato, todos los flashes apuntaron al italiano. El único que salió en su defensa fue su agente, Mino Raiola.

Con apenas 18 años, Gianluigi Donnarumma se ha convertido en unas de las joyas más preciadas del balompié mundial. Sin embargo, el '1' del AC Milan, acostumbrado a ser el héroe, pasó a ser el villano de la película. Mino Raiola, agente del italiano, defendió a capa y espada a su representado y disparó con todo hacia el cuadro 'rossonero'.

"El Milan amenazó a Donnarumma con truncarle la carrera si no renovaba. No creo que esta sea la mejor política si un club quiere que un jugador renueve", sostuvo Mino Raiola a medios italianos. Además, le dio con palo a Massimiliano Mirabelli, director deportivo. "Con Mirabelli no hay armonía. Es un hipócrita", pegó.

Cabe recordar que no es la primera vez que Mino Raiola es noticia por defender a sus clientes. También estuvo en la 'boca del lobo' por los casos de Paul Pogba y Zlatan Ibrahimovic. Por último, aseguró que Gianluigi Donnarumma hizo bien en no renovar con el AC Milan, club que no disputará algún torneo internacional en la presente temporada.

EL DATO:

Gianluigi Donnarumma lleva dos temporadas en el AC Milan.