Champions League 2017/18: Se definieron los emparejamientos de las fases previas

Una nueva de edición de la Champions League está próximo a iniciar y este lunes se dio a conocer los partidos definitorios de las fases previas.

Fases previas de la Champions League 2017/18. Creditos : AP

Real Madrid salió campeón de la Champions League 2016/17 el pasado 3 de junio con Cristiano Ronaldo como máxima figura. Sin embargo, la UEFA ya pasó la página y 16 días después se hizo el sorteo para la primeras rondas eliminatorias antes de la fase de grupo de la siguiente edición.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid presentó oficialmente su nueva camiseta para la temporada 2017-2018 [VIDEO]

Tal y como se implementó este año en la Copa Libertadores, un sinfín de clubes luchan por hacerse un lugar en la primera etapa de la Liga de Campeones. Los representantes de varias federaciones con el coeficiente más bajo fueron los que entraron en este lotería.

La primera eliminatoria se realizará los días 27/28 de junio y 4/5 de julio. Una vez terminada esta fase se pasará a realizar la segunda ronda que se disputará los 11/12 y 18/29 de julio.

Resultado oficial del sorteo de la primera ronda de clasificación para la #UCL 2017/18 pic.twitter.com/NM0XgcTmNC — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) 19 de junio de 2017

NO TE LO PIERDAS: Fichajes 2017/2018: conoce las negociaciones, rumores y contrataciones del mercado de pases de Europa

Países como Hungría, Gibraltar, Armenia, Gales, San Marino, Luxemburgo, Bulgaria, Austria, Malta, Andorra, Eslovenia, Albania, Croacia, Escocia, entre otros de menor medida en los mundo del fútbol.

PRIMERA RONDA

Víkingur (FRO) - Trepça '89 (KOS)

Hibernians (MLT) - FCI Tallinn (EST)

Alashkert (ARM) FC Santa Coloma (AND)

The New Saints (WAL) - Europa (GIB)

Linfield (NIR) - La Fiorita (SMR)

SEGUNDA RONDA

Grupo 1:

Apoel (CYP) - F91 Dudelange (LUX)

Zalgiris Vilna (LTU) - Ludogorets Razgrad (BUL)

Qarabag (AZE) - Samptredia (GEO)

Partizan (SRB) - Buducnost Podgorica (MNE)

Ganador Hibernians/Tallin - Salzburgo (AUT)

Grupo 2:

Sheriff (MDA) - Kukesi (ALB)

Astana (KAZ) - Spartaks Jurmala (LAT)

BATE Borisov (BLR) - Ganador Alashkert/Santa Coloma

Zilina (SVK) - Copenhague (DIN)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) - Honved Budapest (HUN)

Rijeka (CRO) - Ganador The New Saints/Europa

Grupo 3:

Malmoe (SWE) - Vardar (MKD)

Zrinjski (BIH) - Maribor (SLO)

Dundalk (IRL) - Rosenborg (NOR)

FH Hafnarfjordur (ISL) - Ganador Vikingur/Trepça 89

Ganador Linfield/La Fiorita - Celtic (ESC)

EL DATO

La final de la Champions League se realizará el 26 de mayo de 2018 en el estadio Olímpico de Kiev.