Zlanta Ibrahimovic se ofrece jugar al Real Madrid donde llegaría a costo cero

Zlatan Ibrahimovic ordenó a su agente Mino Raiola, ofrecerle al Real Madrid donde llegaría a costo cero al encontrarse como jugador libre.

Fuente : AP

El teléfono de Mino Raiola, agente de Zlatan Ibrahimovic no para de sonar tras saberse que el delantero sueco no continuará en el Manchester United; Sin embargo, más allá de las ofertas que pueda tener, el ex goleador del PSG quiere jugar en el último campeón de la Champions League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Manchester United: Zlatan Ibrahimovic reaccionó así luego que hincha le ofreciera a su mujer para que se quede [VIDEO]

Si, se trata del Real Madrid, club el cual Zlatan Ibrahimovic tiene ansias de jugar. Por ello, ordenó a su agente iniciar contactos con los representantes de la 'casa blanca' para que se haga posible su fichaje, según anuncia Diario Gol de España.

"Ibrahimovic estaría encantado de acabar en el equipo de Zinedine Zidane. Le devolvería la machada a Mourinho, y también enfadaría al FC Barcelona", indica el portal español.

Asimismo, afirma que la transferencia al Madrid no es imposible siendo Zlatan Ibrahimovic un goleador, llegaría a costo cero y permitiría que Kylian Mbappé agarre más experiencia estando a préstado una temporada al AC Mónaco

Sin embargo, el Diario Gol también afirma que Florentino Pérez decidió vetar la operación. El fuerte carácter de Zlatan Ibrahimovic sería la razón principal para que se frustre su llegada ante la posibilidad de romper el buen ambiente del equipo.

LO QUIEREN TODOS

De otro lado, el agente de Zlatan se pronunció sobre el futuro del sueco. “Zlatan está bien. Tiene muchas ofertas. De Estados Unidos y más allá. ¿Italia? También podría ser posible”, precisó el italiano, a La Gazzetta dello Sport.

NO TE LO PIERDAS: Zlatan Ibrahimovic no sigue en el Manchester United y se iría a la MLS

EL DATO

Zlatan Ibrahimovic tiene marcado 420 goles a nivel de clubes. Más de 62 tantos con la Selección de Suecia.