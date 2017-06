¡Insólito! Árbitro sacó una pistola en medio de un partido de fútbol [VIDEO]

Sucedió en Brasil, cuando un referí no aguantó una agresión y ese fue directo a su mochila donde tenía un arma de fuego.

Desde hace mucho tiempo el respeto por el árbitro se perdió en el campo de juego. Son golpeados por uno o por varios jugadores. Has incluso murieron. Ante ello, un referí en Brasil, luego de ser agredido, no aguantó y sacó un arma en su defensa. ¡Para no creer!

En un video publicado por AS, se puede apreciar que un referí sale del campo de fútbol directo a una especie de banca donde se encuentra su mochila.

Tras rebuscar por algunos segundos, sacó un arma. Si, un arma color negra. Luego se dirigió al campo donde minutos antes había sido agredido por jugadores.

El hecho sucedió el pasado domingo en el estadio Starling Soares, en Passos (MG) durante el encuentro entre Oriente e Industrial por el Campeonato Regional Amador.

Hace dos años, también en Brasil un árbitro tomó la misma acción ante las agresiones de varios jugadores en el mismo torneo.

