Mundial Sub-20: la rompió con la Selección Venezolana, pero ningún club lo quiere

La Selección Venezolana fue la revelación del último Mundial Sub-20. La mayoría de sus jugadores dieron el gran salto a Europa, sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte.

Fuente : La Selección Venezolana estuvo cerca de tocar la gloria.

Fue el encargado de manejar los hilos en la Selección Venezolana, escuadra que quedó subcampeona en el último Mundial Sub-20. Cuando todo hacía presagiar que iba a cambiar de aires, al final se quedará sin 'soga ni cabra'. Se trata de Adalberto Peñaranda, quien no sabe qué le deparará su destino cuando vuelva a España.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mundial sub-20: Jugadores de Uruguay y Venezuela se agarran a golpes en el hotel

Adalberto Peñaranda, de 20 abriles, fue una de las principales figuras del Mundial Sub-20 realizado en Corea. La estrella de la Selección Venezolana marcó tres goles y dio tres asistencias en dicho certamen, acaparando las portadas de los medios internacionales. Sin embargo, la suerte no le sonríe en lo futbolístico.

Pues, el jugador de la 'vinotinto', quien pertenece al Watford de Inglaterra, no podrá derrochar su magia en la Premier League debido a que-por segundo año consecutivo- la Federación Inglesa de Fútbol le negó el permiso de trabajo. Pero ahí no acaba todo. Es que, su actual club, el Málaga CF, no ejercerá la opción de compra.

NO TE LO PIERDAS: ¡HISTÓRICO! Inglaterra ganó 1-0 a Venezuela y se proclamó campeón del Mundial Sub 20 [VIDEO]

Michel González, entrenador del Málaga CF, comunicó a la dirigencia 'albiceleste' que Adalberto Peñaranda no cumplió con las expectativas. Por ello, el jugador 'vinotinto' no entró en sus planes para la temporada entrante. Además, ocupa plaza de extranjero.

EL DATO:

Adalberto Peñaranda apenas disputó tres encuentros con el Málaga CF.