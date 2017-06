Florentino Pérez sobre Mbappé: "Zidane tiene que decidir si va venir a jugar o es mejor que se quede allá" 

Florentino Pérez confesó que Zidane es el que finalmente tomará la decisión de fichar o no a Kylian Mbappé pero sí va jugar, porque sino es mejor que continúe en el Mónaco.

Florentino Pérez habló de la posible salida de Mbappé y las salida de James y Morata

La novela Kylian Mbappé al Real Madrid parece que está cerca de llegar a su fin. Según declaraciones del presidente del club merengue, será únicamente Zidane quien tome la decisión si se debe fichar al francés o esperar a que siga creciendo como futbolista.

TE PUEDE INTERESAR: Chile vs. Portugal: Arturo Vidal desmintió declaraciones publicadas por la prensa inglesa sobre Cristiano Ronaldo

"Zidane lleva tiempo con Mbappé. ¿Si va a venir este año? Sinceramente, no lo sé. Él (DT) tiene que decidir si va a venir para jugar, si no, es mejor que continúe donde está y se siga formando… Si Zidane me diese el OK, me tendría que decir también quien saldría. No pueden jugar todos, 11 nada más", declaró Florentino Pérez para un medio español.

El presidente de la 'Casa Blanca' además explicó que se harán pocos refuerzos por el amplio plantel que tienen. Y es que, sí bien es cierto no confirmó que Mbappé llegará en este mercado de fichajes, tampoco lo descartó pues aseguró tienen hasta agosto y las decisiones podrían cambiar.

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid habría llegado a un acuerdo con Sandro Ramírez ante la inminente salida Alvaro Morata

Con respecto a las posibles salidas de Álvaro Morata y James Rodríguez, Florentino Pérez sí confirmó las negociaciones con el Manchester United por el delantero español, mientras que el caso del colombiano se está analizando y se tomará la mejor decisión siempre favoreciendo al club. "James es del Madrid y los jugadores del Madrid no se van cuando quieren ellos o sus papás. Tenemos que hacer coincidir los intereses", puntualizó.

Por último, Florentino Pérez señaló que tras tras las vacaciones, lo primero que harán es renovarle el contrato a Zidane por el enorme trabajo que realiza y sobre todo porque es el que mejor relación tiene con todo el plantel. "Espero que esta relación de amor de Zidane con el Madrid dure muchos años”.

DATO:

Florentino Pérez confirmó que Alvaro Arbeloa volverá al Real Madrid pero no como jugador, sino ocupando otro puesto.