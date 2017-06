Claudio Bravo vaticinó antes de los penales: “Voy atajar dos o tres tiros”

Claudio Bravo lanzó una frase que motivó para que la "Roja" gane en los penales. Arturo Vidal elogió la actuación de su capitán y dijo que es uno de los mejores del mundo.

Chile vs. Portugal: así motivó Claudio Bravo a sus compañeros previo a los penales

Claudio Bravo fue el héroe de Chile ante Portugal. El arquero no solo se jugó un partidazo durante los 120 minutos, sino que además atajó tres tiros en la tanda de penales y metió nuevamente a su selección a una nueva final. Sin embargo, antes de la definición de los doces pasos el capitán mapocho lanzó una frase que motivó a todos su compañeros.

"Voy atajar dos o tres penales", fue lo que dijo Bravo durante la arenga previo a los lanzamientos directos. Fue Arturo Vidal quien reveló lo dicho por el arquero chileno, quien efectivamente paró tres disparos de los portugueses. "Claudio es extraordinario, es uno de los mejores del mundo", señaló el volante del Bayern Munich.

Tras el partido, Claudio Bravo declaró que el triunfo es para todos los hinchas de la "Roja", a quienes pidió disfrutar pero no celebrar. “Que la gente disfrute, pero que no celebre todavía. Falta un paso muy importante. Estamos disfrutando, pero no estamos celebrando”, dijo el “1”.

Además, agregó: “Hicimos un esfuerzo enorme. Muchos compañeros terminaron acalambrados. Hay que disfrutar esta Selección y cuidarla más que nunca; otro paso a una final es muy importante. Es coronar estos años exitosos como proceso en la Selección. Nos deja muy satisfechos”.

EL DATO

Chile espera al ganador de la otra semifinal entre Alemania y México, que se jugará este jueves.