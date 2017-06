Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal y no va más en la Copa Confederaciones

El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, confirmó a través de sus redes sociales que no jugará el partido por el tercer puesto de la Copa Confederaciones 2017.

Cristiano Ronaldo dejará la Copa Confederaciones para irse a conocer a sus hijos. Creditos : EFE

El compromiso de Cristiano Ronaldo con su selección es digno de admiración. La estrella de Portugal tuvo un partido discreto este miércoles ante Chile y tras ser eliminado compartió un sorpresivo mensaje en sus redes sociales. Es que el goleador europeo no jugará el partido para definir el tercer puesto de la Copa Confederaciones 2017.

El crack del Real Madrid emitió un comunicado en su cuenta oficial de Facebook en el cual revela que se marchará de Rusia para conocer a sus nuevos primogénitos. La Federación Portuguesa de Fútbol se enteró en plena competencia del nacimiento de sus hijos mellizos. Sin embargo, Ronaldo decidió continuar peleando al lado de sus compañeros.

Según lo escrito por el artillero 'Luso', su entrenador Fernando Santos y el presidente de la FPF se pusieron de acuerdo para que Ronaldo no dispute el cotejo del domingo. En caso hubieran llegado a la final del certamen esta situación sería imposible.

"He estado al servicio de la selección nacional, como siempre sucede, en cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido. Lamentablemente, no hemos logrado alcanzar el principal objetivo deportivo que queríamos, pero estoy seguro de que seguiremos dando alegrías a los portugueses. El Presidente de la Federación Portuguesa de fútbol y el seleccionador nacional han tenido hoy una actitud que me ha emocionado y que no olvidaré. Estoy muy feliz de poder finalmente estar con mis hijos por primera vez", escribió.

COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN PORTUGUESA

"El presidente de la FPF y el seleccionador nacional fueron informados antes de la Copa Confederaciones por el capitán de la selección nacional, Cristiano Ronaldo, que éste había sido padre. El jugador, a pesar del nacimiento de sus hijos, se preocupó de quedarse al servicio de la selección nacional, en un gesto que debemos subrayar y enaltecer. El Presidente de la FPF y el seleccionador nacional entienden que, en la imposibilidad de llegar al objetivo de ganar la Confederaciones, deben liberar al atleta para que éste pueda conocer a sus hijos".

EL DATO

Cristiano Ronaldo tiene un hijo con el mismo nombre Cristiano Ronaldo Jr., que nació el 17 de junio del 2010 en Estados Unidos.