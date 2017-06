Selección Peruana: Paolo Guerrero afirma que no piensa en el retiro y asegura que jugará hasta que el cuerpo le permita

Paolo Guerrero habló con un medio deportivo en Brasil y manifestó que aún no piensa en dejar el fútbol. Además, confirmó que su deseo a corto plazo es clasificar al Mundial Rusia 2018.

Paolo Guerrero no solo es la figura del Flamengo, sino, también de la Selección Peruana de fútbol, que en setiembre y octubre se juega la vida en las últimas fechas de las Eliminatorias Rusia 2018. Así se logre o no el objetivo, el ‘Depredador’ mira con optimismo el futuro y así lo reveló en una entrevista en Brasil, en la que aseguró que por su cabeza no pasa la idea de retirarse del balompié.

En conversación con ‘Lance’, Paolo Guerrero dijo que aún tiene mucho que dar en el fútbol y que no piensa en el retiro, debido a que se siente bien físicamente, por lo que el adiós a la Selección Peruana y al balón aún están lejos.

“Por lo menos ahora no pienso en eso (el retiro). Me estoy sintiendo muy bien físicamente. No lo estoy pensando. Quiero seguir jugando hasta que el cuerpo me dé y me permita disputar los partidos a una alta intensidad”, dijo Guerrero.

Sus palabras no hacen más que demostrar que se siente comprometido con Flamengo y, más aún, con la Selección Peruana, donde es protagonista de un trabajo que ha ido cambiando con el tiempo y que lo conduce Ricardo Gareca. Sobre las variantes en la ‘Bicolor’, el ‘Depredador’ se manifestó así.

“Con certeza hubo una renovación. Cuando comenzaron las Eliminatorias, habían muchos jugadores veteranos, Pizarro, que en ese momento formaba parte del elenco, pero ahora hay una renovación total. Trauco tiene 21 años, mis compañeros están jugando en Europa, dos en Brasil, estamos en alza. Pensamos, siempre, juego a juego. Tenemos ambición de ir al Mundial y no vamos a desistir”, afirmó.