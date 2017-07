Zenit se arma: Leandro Paredes es nuevo fichaje por 23 millones de euros

El volante argentino deja AS Roma para sumarse al ambicioso proyecto del Zenit de Roberto Mancini.

Leandro Paredes es nuevo jugador del AS Roma. Creditos : AS Roma

Sonó para la Juventus y Bayern Múnich, pero Leandro Paredes hará las malestas con destino a Rusia. El volante argentino de 23 años fue vendido por la Roma al Zenit de San Petersburgo por 23 millones de euros, cifra que podría aumentar en cuatro millones en caso se cumplan ciertas variables.

Leandro Paredes fue uno de los mejores futbolistas del AS Roma la temporada pasada, lo que le valió incluso debutar con la Selección Argentina, no obstante, el club italiano no pudo decirle "no" a una importante oferta desde Rusia.

AS Roma, que fichó a Leandro Paredes en 2014 procedente de Boca Juniors, le deseó "la mejor de las suertes" a su exjugador en redes sociales tras completarse el acuerdo con el Zenit.

El Zenit de Roberto Mancini aspira a ser campeón de Rusia y cumplir un buen papel en la Europa League. Para ello, está que cumple con los caprichos del técnico italiano: ya llegaron Sebastián Driussi y Leandro Paredes. El siguiente puede ser el griego Kostas Manolas.

EL DATO:

Boca Juniors ingresará 5 millones de euros gracias a la venta de Leandro Paredes al Zenit.