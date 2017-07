Manchester United: José Mourinho tiene en la mira a Joe Hart en caso que De Gea no siga en el club

Manchester United espera la próxima semana cerrar sus refuerzos para realizar una gran temporada en la Champions League y Premier League.

José Mourinho maneja diferentes alternativas de acuerdo a lo que suceda con los referentes del Manchester United, y David De Gea es uno de los que todavía no definió su futuro. Los 'Diablos Rojos' cuentan con Sergio Romero, pero la idea es seguir manteniendo un guardameta de nivel en el banco.

En caso de perder al español, el técnico portugués está interesado en Joe Hart, quien no forma parte de los planes de Pep Guardiola en el Manchester City. El portero inglés sabe que llegar a uno de los clubes más grandes es su oportunidad de volver a la selección de su país.

Luego de jugar cedido en el Torino, el arquero inglés se imagina fuera del combinado celeste, y con tal de tener protagonismo sería capaz de ponerse la elástica del Manchester United.

La controversia que se genera es que si la hinchada de los 'sky blues' lo perdonarían en este hecho que consideran como una traición irse al eterno rival. ¿Tomará la decisión Hart de irse?.

EL DATO

Joe Hart descartó una posible vuelta al Manchester City mientras Pep Guardiola siga en el cargo. "Me fui porque no me querían", aseguró el arquero del Torino.