Torneo Apertura: ADFP modificó las bases y así se definirá al campeón

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) confirmó que de existir empate en puntaje en el primer lugar existirá un partido extra.

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) junto a los 16 clubes de la primera división decidieron cambiar un punto de las bases en la cual se refiere a la definición del título.

El directivo Martín Ojeda, dejó en claro que en una primera instancia el campeón del Torneo Apertura así iguale en puntaje se definiría por diferencia de goles, ahora eso fue cambiado y existirá un partido extra si se da el caso.

"Habrá partido definitorio si son dos los que empatan en puntaje. Esto se ha subsanado por unanimidad. A la FPF se le envía por protocolo la modificatoria. La ADFP es como una agremiación donde el interés principal es el deportivo y la igualdad para todos", declaró en Radio Ovación.

Asimismo añadió. "La FPF debe empezar a conversar, a tomar acuerdos. Esto no puede volver a pasar, no pueden haber intereses extradeportivos. Ningún directivo de la ADFP va a permitir que se pisoteen nuestros derechos. No queremos que se repita lo del año pasado".

EL DATO

De existir más de dos equipos los dos de mayor goles definirán al campeón del Torneo Apertura.