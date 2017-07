FPF: Alfredo Britto anuncia su postulación a la Federación Peruana de Fútbol

Edwin Oviedo tiene dos años al frente de la Federación Peruana de Fútbol y ya empiezan a aparecer los distintos postulaciones para el próximo periodo. Uno de los que ha mostrado su interés por el sillón de la FPF.

Alfredo Britto siempre ha mostrado su interés por ser el presidente de la Federación de Fútbol.El presidente de la Departamental de La Libertad anunció su postulación para las próximas elecciones en la máxima institución del fútbol peruano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Selección Peruana: FPF confía en que fallo del TAS será favorable para la Bicolor

Britto sostuvo que tienen en mente muchas modificacaciones en el tiempo de su mandato "Ofrezco modificar ese estatuto de la FPF que es reeleccionario, ahí donde dice que para vacar a un presidente o un director corrupto se necesita el 90 por ciento de los votos de los asambleístas. Porque eso jamás va a ocurrir. Ofrezco a los votantes cambiar ese artículo y bajarlo al 60 por ciento para que de esta manera nunca más en la FPF exista corruptela, malos manejos. Con el 60 por ciento es fácil botar a un corrupto".

El mandamás trujillano denunció que hace algún tiempo quisieron truncar su postulación "Tratan de cortar mi postulación, porque fui el único que levantó su voz sobre irregularidades", dijo Britto en conversación con 'Superdeporte'.

NO TE LO PIERDAS: Selección Peruana: Nelson Cabrera disparó con todo hacia la bicolor

En cuanto a lo deportivo, aseguró "Hoy: juveniles, cero puntos, un punto. Y no me van a decir que los proyectos son nuevos. En mí no hay otro interés. El fútbol es mi pasión, pero con transparencia, con limpieza. No crean que me quedaré con los brazos cruzados si hay una injusticia".

EL DATO

La elecciones de la Federación peruana se ejecutarán en el año 2018.