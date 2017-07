Juan Vargas no viajó a Huaraz y recién podría reaparecer en la próxima fecha ante Melgar.

Universitario vs Sport Rosario: ¿por qué Juan Vargas no viajó a Huaraz?

Como se sabía, Juan Vargas no viajó a Huaraz. Toda la semana estuvo en terapia tratando de recuperarse por una molestia en la planta del pie derecho, sin embargo en Universitario ya se empieza a hablar de su futuro.

Le quedan 45 días de contrato y la pregunta es: ¿merece quedarse hasta diciembre? El zurdo busca estar al 100% para demostrar que aún puede brillar y lo mismo piensa Pedro Troglio.

El DT no lo abandona y lo apoya. Es más, se dice que la próxima fecha ante Melgar por fin reaparecería. Sin embargo, hay gente en la administración que lidera Carlos Moreno que siente que no debería seguir al no recuperase de sus lesiones.

A fines de agosto, comando técnico, administración y Vargas se juntarán para decidir si le dan más chance o le dicen definitivamente adiós.

EL DATO

Pedro Troglio comprendió la situación de viajar en bus y no en avión a Huaraz y pidió a sus jugadores ganar hoy sí o sí.