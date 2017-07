Real Garcilaso se pronunció sobre caso Neumann "El club Guaraní autorizó la ampliación del préstamo hasta agosto"

Real Garcilaso reconoció que Carlos Neumann tenía contrato hasta el 30 de junio, pero fue extendido hasta agosto.

Alianza Atlético esta tarde presentó un reclamo en contra de Real Garcilaso por utilizar a Carlos Neumann a pesar de que su contrato venció en junio, pero no contaban con la explicación de la dirigencia cusqueña.

Oswaldo Terrazas, asesor legal de Real Garcilaso explicó que en efecto el delantero paraguayo tenía contrato hasta el 30 de junio, pero se cuidaron y alargaron el préstamo hasta el 19 de agosto.

"El contrato de Neumann ante la Asociación vence el 19 de agosto de este año. El préstamo estaba hasta el 30 de junio, el club Guaraní autorizó la ampliación del préstamo y el 14 se tenía la conformidad del sistema", declaró en RPP.

Por otro lado confirmó que a pesar que el libro de pases estaba cerrado en el marco reglamentario la extensión es válida. "El libro de pases estaba cerrado pero lo que importa para el marco reglamentario es si hubo o no autorización del club de origen. Si no tuviera contrato el jugador o si hubiera vencido el 30 de junio no es posible una ampliación".

Real Garcilaso presentará la documentación mañana indicando que todo está en regla con el contrato de Carlos Neumann.