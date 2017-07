Neymar: Delantero brasileño envió cariñoso y peculiar saluda a cantante Demi Lovato [VIDEO]

En las últimas horas el nombre de Neymar ha sido mencionado en reiteradas ocasiones, el delantero que hasta el momento pertenece al Barcelona es voceado para llegar al PSG.

La situación de Neymar con el Barcelona estaría pasando por su momento más crítico. Sin embargo, a pesar que se vocea su cambio de equipo, el brasileño viene aprovechando de gran manera sus vacaciones .

Lo último que se supo es un divertido y ocurrente video que el delantero grabó nada mas y nada menos que para la cantante estadounidense, Demi Lobato. El ariete aseguró que el último éxito de la cantante ‘Sorry not sorry' es del agrado del delantero.

Demi Lovato no dudó en responder. A través de Snapchat, la cantante indicó: “Esto es lo más cool, gracias Neymar”. Cabe señalar que hace algún tiempo, el delantero confirmó que su relación con Bruna Marquizine "Es la última vez que hablo de mi vida personal porque no me gusta. Pero, sí, estamos separados".

Con ello, dejó abierta la gran posibilidad de poder tener algún tipo de relación con la cantante y que a pesar de los rumores de su partida al PSG, el delantero mostró su felicidad por jugar en el cuadro azulgrana.

EL DATO

Neymar llegó al Barcelona procedente del Santos en la temporada 2013