Pablo Zegarra respaldó a su equipo pese a la derrota, el técnico de Sporting Cristal tuvo duras palabras para Alianza Lima y el árbitro, pero sí elogió a Leao Butrón.

Pablo Zegarra arremetió contra Alianza Lima y el árbitro Henry Gambetta tras derrota

Sporting Cristal tuvo una noche para el olvido, generó pero nunca concretó, tuvo la posesión del partido pero perdió, sumado a ello, Pablo Zegarra perdió los papeles y fue expulsado. Sin embargo, post partido, el técnico rimense se mostró contento lo hecho por su equipo más allá del resultado y criticó al equipo de Pablo Bengoechea.

"Más allá del resultado, preferimos perder así y no ganar como Alianza Lima. Estamos dolidos con el resultado", declaró el técnico de Sporting Cristal sobre la dura derrota ante los íntimos en lo que era un partido clave porque tenía la posibilidad de tomar la punta, lo que ahora lo deja a 4 puntos de ello.

En otro momento, Pablo Zegarra aseguró que Sporting Cristal está por el camino correcto y los resultados llegarán solos. Lo que sí dejó en claro es que, el gol de Alianza fue dudoso. "Recibimos un gol algo dudoso, porque parece un medio fuera de juego y hubo una falta previa. Fuimos superiores a Alianza Lima”, sentenció.

Sin embargo, la crítica del DT no solo fue a Alianza Lima, el árbitro Henry Gambetta tampoco se salvó. Según 'Pablito'. “Está claro que el señor Henry Gambetta, a quien no lo tenía en alto, no tuvo buena intención con Sporting Cristal", puntualizó.

Lo que sí destacó, es que Leao Butrón tuvo una noche impecable, atajó de todo y era difícil hacer un gol por el mismo hecho que todos defendían y solo apelaban a la contra o el error. "Su portero estuvo en buena noche. Hemos intentado pero no le hicimos daño. Estuvieron replegados y es complicado”, finalizó.

DATO:

Tras el partido de anoche, Alianza Lima es líder en solitario del Apertura con 20 puntos, mientras que Sporting Cristal es 8vo con 16 unidades a 4 puntos de los blanquiazules a falta de cinco fechas para el final del torneo.