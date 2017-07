BUTRÓN corazón

niño hincha hace llorar a Leao y “Gigi” le promete el título. “Bengo” quiere ver al “1” en la “sele” y lo hará jugar en Sullana.

Apenas conoció a su ídolo Leao Butrón, el pequeño Gael no pudo ocultar su alegría y asombro. “Me alegra que haya jugado bien con Cristal. Yo también he sido chiquito como tú y me ha gustado conocer a muchos futbolista”, le dijo el “1” de La Victoria al niño en diálogo para Prensa Alianza Noticias.

Mientras derrama algunas lágrimas de emoción, el golero consolaba al nuevo engreído camino a conocer al resto de sus ídolos dentro del campo de Matute. “Vamos a ganar”, agregó el trujillano de ocho años.

El pequeños se ganó las palmas del plantel íntimo, que se alista a viajar hoy a Piura para defender la punta del Apertura mañana ante Alianza Atlético.

Leao Butrón, el portero que los hinchas y el propio director deportivo Juan Carlos Oblitas quieren ver en la selección, seguirá como titular ante los churres por decisión del técnico Pablo Bengoechea.

El DT de Alianza apoya la continuidad del experimentado jugador con miras a una posible convocatoria al equipo de “todos” con miras a los duelos con Bolivia y Ecuador. La idea es darle confianza y continuidad para que Ricardo Gareca lo considere en la próxima convocatoria de la blanquirroja.•

Para los hinchas, Butrón no necesita llevar la cinta para ser el capitán.