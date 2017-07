Sporting Cristal: ¿Qué dijo Jorge Cazulo sobre su frustrada expulsión? [VIDEO]

Volante de Sporting Cristal se pronunció la decisión del árbitro Jesús Cartagena quien le permitió terminar el partido en el empate ante la Academia Cantolao.

El jugador uruguayo de Sporting Cristal, Jorge Cazulo, se refirió a la decisión del árbitro Jesús Cartagena quien se retracto de una tarjeta roja luego de una agresión del 'charrúa' al futbolista de la Academia Cantolao, Jefferson Collazos.

Según Jorge Cazulo, la acción no era una situación manifiesta de gol y no había agresión. "Está dentro del reglamento, lo que le digo al árbitro es que no es situación manifiesta de gol, hay otro compañero mío ahí, no es agresión. Yo sé que los jugadores de ellos estaban molestos pero hay que conocer el reglamento, yo lo conozco, le dije que no era situación manifiesta de gol y lo corrigió", explicó Cazulo.

Luego, Jorge Cazulo agregó que. "Él que conoce el reglamento no puede tener duda en esa jugada, no es polémica para nada, se está cumpliendo el reglamento", precisó.

Sin embargo, las imágenes dicen lo contrario. Tras el error de Cazulo, Collazos se va de cara al arco donde Mauricio Viana se presta para salir a cortar. Más al extremo se encuentra otro defensor de Sporting Cristal que está muy alejado de la jugada.

El uruguayo tumbó al suelo al jugador colombiano, cortando claramente una situación manifiesta de gol que amerita una tarjeta roja.

Jorge Cazulo, uruguayo de nacimiento de 35 años recibió su nacionalidad peruana el presente año. Desde el 2010 juega en Perú.