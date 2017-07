Alianza Lima vs Municipal: Gerardo Ameli responde a Gustavo Zevallos por temas arbitrales

Para el entrenador "edil" Gerardo Ameli la táctica del gerente deportivo de Alianza Lima es considerada "muy antigua" para meter presión al arbitraje a través de conferencias.

La última conferencia de prensa expuesta por el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, tras el triunfo de 2-0 ante Juan Aurich, en donde cuestionó al arbitraje en la recta final del Apertura, fue motivo de respuesta inmediata por parte del entrenador "edil" Gerardo Ameli.

"Con respecto al arbitraje, quiero decir un par de cosas. Cuando empezamos la semana, preparamos el partido y nos ocupamos del rival. Recién hoy me enteré quien va a ser el árbitro del cotejo contra Alianza, no le prestamos mucho atención a eso. Sin embargo, el otro día, un equipo fue beneficiado por el árbitro y luego hicieron una conferencia de prensa en contra del arbitraje. Esa es una estrategia muy antigua la de hacer una conferencia solo para meter presión previo a un compromiso. Definitivamente no nos gusta cuando los árbitros se equivocan pero el arbitraje no es lo que más me preocupa, sino la presión que meten algunos con declaraciones previo al cotejo. Eso y los rumores de que un jugador de Muni se va a jugar a tal equipo son estrategias que no nos desestabilizan", declaró Gerardo Ameli GolPerú.

En lo futbolístico, el entrenador argentino se refirió al momentáneo puntero Alianza Lima. "Me preocupa todo de Alianza, intentamos analizar bien sus características para encontrar sus puntos débiles y vulnerarlos. También trataremos de neutralizar sus puntos fuertes. Es un equipo que tiene muchas variantes, un arquero en buen momento, jugadores desequilibrantes de mitad de cancha hacia adelante. Creemos que podemos complicarles la vida, ojalá lo podamos conseguir. Tenemos la ventaja del descanso y haber preparado el partido con mucho más tiempo que el oponente, pero ellos tienen otro tipo de ventajas", añadió.

Consultado sobre el partido postergado frente al Real Garcilaso, indicó: "Ya teníamos la logística preparada para el partido, pero se tuvo que cancelar. No obstante, si bien se puede decir que tenemos una ventaja ahora por llegar descansados, lo cierto es que vamos a llegar más desgastados a la última fecha, ya que nosotros vamos a estar con el tema de los viajes y otros tipos de fatiga. No queríamos que el encuentro se suspenda pero eso escapa de nuestras manos. Ojalá podamos aprovechar el descanso pero eso queda en nosotros", sentenció Ameli.