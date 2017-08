Jorge Sampaoli comparó a “Kukín” Flores con Diego Maradona [VIDEO]

Jorge Sampaoli se soltó y comparó a Carlos “Kukín” Flores con Diego Maradona. “Él me recomendó al Sport Boys”, confesó emocionado.

En el olimpo porteño, Valeriano López baila a Héctor Lavoe. En ese bastión de gloria, de triunfos, de cánticos y de nobles batallas, dos amigos hallaron sus pasos. Jorge Sampaoli y Carlos “Kukín” Flores y una amistad inquebrantable. La vida los llevó por distintos senderos sin que ese cariño se pierda en el tiempo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jorge Sampaoli se comprometió apoyar a Sport Boys cuando lo necesite

Antes de dejar el Perú, “Don Sampa” se juntó con el recordado “10” rosado. “Se lo estuve comentando a Carlos: qué lindo sería que el Perú tenga la biografía de ‘Kukín’ Flores, sería imperdible”.

“El talento más grande en la historia del fútbol peruano en el que cuente su verdadera historia. Sería desgarrador, increíble”, nos contó Sampaoli.

El seleccionador argentino agregó que “la historia de Carlos, el mejor jugador de la historia del fútbol peruano, tiene un montón de matices. Él va a contar cosas para ver, porque realmente con el talento no alcanza”, rompe el silencio.

NO TE LO PIERDAS: Jorge Sampaoli aportó 50 mil dólares para ayudar al Sport Boys



Luego, pisó el área: “Con la magia no alcanza, y todo el inconveniente psicológico que tiene alguien para no lograr establecerse en el fútbol de elite porque algo lo supera. Contará su historia. Lo de él fue complejo. Carlos era Maradona y la verdad que no pudo ser Maradona”.

Sampaoli aceptó, en el cierre, que Flores lo recomiendo al Boys: “Sí, él me recomendó. Me dijo que iba a triunfar”. Así de sincero, de humilde, de certero.

EL DATO

Juan Aurich fue el primer club de Primera División que entrenó Jorge Sampaoli.