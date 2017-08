La tabla del Torneo Apertura sufrirá una alteración por el fallo en contra de la CJ de la ADFP de restarle 6 puntos al Real Garcilaso por el tema Carlos Neumann.

Real Garcilaso pierde 6 puntos y así quedaría la tabla de posiciones del Torneo Apertura

A falta de dos fechas para el final del Torneo Apertura, la tabla de posiciones sufrirá varios cambios tras la resolución que emitirá la Comisión de Justicia de la ADFP donde se decide restar 6 puntos a Real Garcilaso por mala alineación de Carlos Neumann que reclamó Juan Aurich y Alianza Atlético.

Tras este fallo, Real Garcilaso sale del 4to puesto y baja hasta la posición diez con 17 puntos, es decir queda descartado para luchar por el título del Torneo Apertura falta de dos jornada para el final teniendo como líder en solitario a Alianza Lima con 26.

Más atrás, UTC y Universitario tienen 23 puntos cada uno, pero ambos clubes se enfrentan este fin de semana y el equipo que pierda o empate, le dirá adiós a todo sueño de pelear el título del Apertura.

Puestos más abajo, Sport Huancayo y Sporting Cristal siguen con escasas opciones, no dependen de sí mismos y estarán a la espera de lo que haga Alianza Lima con la San Martín, pero sí están obligados a ganar sus respectivos partidos.

Cabe mencionar que el fallo en contra de Real Garcilaso será emitido por la CJ de la ADFP, el club cusuqeño puede apelar ante la CJ de la FPF que emitirá la resolución final sí se le resta los puntos o los mantiene, por lo pronto a Alianza Atlético y Juan Aurich se le otorgará 3 unidades a cada club.

Alianza Lima 26 PTS

UTC 32 PTS

Universitario 23 PTS

Sport Huancayo 22 PTS

Sporting Cristal 21 PTS

Municipal 19 PTS

Melgar 18 PTS

San Martín 18 PTS

Sport Rosario 17 PTS

Real Garcilaso 17PTS

Com. Unidos 16 PTS

U. Comercio 14 PTS

Ayacucho FC 14 PTS

Alianza Atlético 14 PTS

Juan Aurich 12 PTS

Cantolao 8 PTS

DATO:

Se espera que el fallo final de la CJ-FPF se haga oficial antes de que acabe el Torneo Apertura.