Selección peruana: 'Bicolor' aseguró que no hay inconveniente de cambiar escenario ante la FIFA

La selección peruana aseguró que no tendrá problema en afrontar el duelo ante Bolivia en el Estadio Monumental.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) rechazó la decisión de cambiar el estadio en Lima para disputar el partido de las eliminatorias suramericanas del Mundial Rusia 2018, pero desde la FPF aseguraron que FIFA esta enterado de todo.

Antonio García Pye, gerente de selecciones reconoció que todo lo hicieron acorde el reglamento e incluso le otorgarán todas las facilidades a la delegación boliviana en el tema logístico y pueda sentirse tranquilos previo al partido.

"La Federación trajo inclusive un especialista desde Uruguay para ver los plazos respecto a la cancha. Ustedes vieron que hemos agostado esfuerzo y no nos quedó otra que mudarnos. Y la molestia de Bolivia, la compartimos. Pero esta situación está prevista en FIFA y ya nos dijo que no hay inconveniente, para eso se inscriben estadios alternos. Le hemos ofrecido todo el apoyo logístico a Bolivia, tampoco es que nos hayamos mudado al Cusco", indicó a 'La Cátedra'.

Por último recordó que la FPF le envió los documentos el lunes por ello saben que no existirá mayores problemas."Comunicamos a FIFA y el lunes enviamos el documento a la FBF, es una situación que no gusta, pero prevista. Si Bolivia quiere cambiar de hotel, es cosa de ellos, pero nosotros no cambiaremos, por ejemplo, la nuestra".

EL DATO

Perú jugará en el Estadio Monumental el 31 de agosto ante Bolivia a las 9:15 pm.