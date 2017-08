Torneo Apertura 2017: Pablo Lavandeira y su emotiva despedida tras dejar el Sport Rosario

Pablo Lavandeira no quiso irse del Sport Rosario sin antes dejarles un mensaje a los hinchas del 'Canalla de los Andes'.

Pablo Lavandeira en acción con el Sport Rosario ante Universitario.

Pablo Lavandeira sorprendió a propios y extraños con su último mensaje referido al Sport Rosario, club que apostó por su talento y magia. Sin embargo, el uruguayo decidió alzar vuelo para aterrizar en las filas del club Deportivo Municipal, equipo al cual ya defendió y buscará cobrarse su revancha en el Torneo Clausura.

Pablo Lavandeira dejó Huaraz, ciudad que lo ha cogido en los último siete meses, para 'pegar' la vuelta al club Deportivo Municipal. Si bien su salida estaba voceada semanas previas, el delantero uruguayo - antes de empacar maletas- se despidió de los hinchas del 'Canalla de los Andes' con un emotivo mensaje.

"Gracias Huaraz, gracias Sport Rosario y sobretodo gracias al grupo de jugadores por estos 7 meses. Hasta la vuelta", se puede leer en su cuenta oficial de Twitter. De esa manera, Pablo Lavandeira agradeció la hospitalidad y respaldo de los hinchas en el presente año.

Asimismo, también tuvo un post dedicado a sus excompañeros de equipo Darwin Ramírez y José Miguel Andrade. "Y de ustedes no me despido, porque esto no es una despedida es el inicio de una amistad para siempre", escribió en su red social. Como se sabe, Lavandeira firmó por un año y medio en el cuadro 'edil'.

EL DATO:

Pablo Lavandeira marcó cinco goles en el Sport Rosario.

GRACIAS HUARAZ, GRACIAS @SportRosarioHZ y sobre todo GRACIAS al GRUPO de JUGADORES por estos 7 meses HASTA LA VUELTA pic.twitter.com/TdK4jgns4o — Pablo Lavandeira (@Pablolavandeira) 7 de agosto de 2017