Luis Aguiar señaló para la prensa de su país: “Si Peñarol me llama, me voy gateando”. Luego el goleador grone aclaró que primero desea ser campeón con Alianza.

Alianza Lima: Luis Aguiar aseguró que solo piensa en salir campeón del Torneo Apertura

De repente no era el momento para decirlo debido a los días que separan al equipo del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura, pero Luis Aguiar abrió su corazón a prensa uruguaya para expresar su sentir respecto a Peñarol, el club de sus amores.

Le preguntaron puntualmente qué momentos en Peñarol son inolvidables y enseguida lo soltó todo. “El vestuario en la final de la Libertadores (con Santos) no se olvida nunca. Ninguna camiseta es como la que uno es hincha. No le paso la mano a Peñarol, me da lo mismo volver, ojalá. De cabeza o gateando voy...”, manifestó.

La charla con el programa de radio uruguayo “Locos por el fútbol” se puso aún más interesante. Entonces vinieron más preguntas. ¿Si me llaman voy gateando? ¿Si llaman cuándo? ¿Si te llaman hoy te ponen en aprieto?. Aguiar tardó tres segundos y respondió.

“Y no, porque acá hay una cláusula que hay que pagarla para salir. En principio, quiero terminar el domingo campeón, ganar el Apertura y darle alegría a la gente que nos bancó mucho, sin embargo, la gente también entiende que a Peñarol no se le dice que no...”, puntualizó.

Ayer el goleador, como para bajar la repercusión de sus declaraciones, precisó que carece de ofertas y que solo piensa en campeonar con Alianza.

EL DATO

Luis Aguiar, con 31 años de edad, tuvo tres etapas en Peñarol de Uruguay. Jugó en 2011, 2012 y luego entre 2013 a 2016. Jugó 99 partidos y llegó a anotar 29 goles.