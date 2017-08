Sporting Cristal: Diego Ifrán anunció vía Instagram su retiro definitivo del fútbol

Sporting Cristal salió campeón del fútbol peruano gracias a un gol de visita de Diego Ifrán, que tras dejar el club 'Rimense' sorprendió al revelar que cuelga los chimpunes.

Diego Ifrán anunció vía Instagram su retiro definitivo del fútbol Creditos : Libero

Sporting Cristal ugará su último encuentro del Torneo Apertura 2017 el próximo domingo contra Unión Comercio. El club 'Rimense' pese a que tiene en sus filas a uno de los goleadores del campeonato, piensa en el regreso de Alexander Succar para mejorar el ataque. Y es que Diego Ifrán y Rolando Blackburn dejaron la institución del Rímac.

El artillero panameño regresó al Deportivo Saprissa de Costa Rica, pero el uruguayo tenía el futuro incierto. Sin embargo, este lunes anunció a través de su Instagram su retiro definitivo del fútbol. A sus 30 años llegó a jugar en el fútbol español e incluso a lado del famoso Antoine Griezmann, pero tuvo varias lesiones que le perjudicaron su carrera.

Ifrán llegó a la escuadra 'Celeste' en agosto del año pasado y fue un hombre clave, ya que metió en total 9 goles y disputó 22 partidos. Uno de ellos fue en la primera final del Torneo Descentralizado 2016, que sirvió para darle la estrella 18 al Sporting Cristal; por lo que su nombre quedará grabado por siempre.

"He decidido cerrar un ciclo en mi vida que me hizo aprender, soñar, luchar, extrañar, me dejó muchos amigos y sobretodo cumplir lo que imaginaba. Siendo un niño soñé con jugar en Peñarol, llegar a Europa y salir campeón en Uruguay. Gracias a todo el camino recorrido se pudo hacer realidad", escribió.

"Después de muchos tropiezos y lesiones hoy no me siento con fuerzas y con esa ambición futbolística que tuve desde que empecé. Quiero disfrutar la vida con la familia, amigos, el pueblo, el campo, los caballos. Vivir sin tener compromisos de fechas, de presión, ser libre y empezar a disfrutar de todo lo que me perdí durante estos casi 15 años", agregó.

EL DATO

Diego Ifrán anotó en toda su carrera futbolística un total de 60 goles y nunca fue expulsado.