Joazhiño Arroé "Parece que esperan ver si ganamos a Municipal para decidir cuántos puntos nos devuelven"

Joazhiño Arroé espera que la Comisión de Justicia le devuelvan los puntos y buscar el título del Torneo Apertura.

Joazhiño Arroé espera coronar un buen semestre con la obtención del título del Apertura con Real Garcilaso. No obstante, criticó la resta de puntos y la demora en la resolución de los casos por parte de la CJ-FPF.

En silencio, solo haciendo ruido con el balón en los pies, Joazhiño Arroé ha vuelto a destacar en el fútbol peruano. El volante ofensivo de Real Garcilaso se mostró satisfecho por su presente, aunque lamentó el momento de incertidumbre que vive el plantel del “Garci” a raíz de todo el embrollo que se generó con el reclamo de puntos en mesa. Más allá de eso, confía en terminar ganando el Apertura.

"Es difícil, se vive esa incertidumbre de no saber si nos devolverán los puntos, pero como grupo hemos hablado que debemos hacer nuestro trabajo en la cancha y después si los dirigentes han fallado o no, es cuestión de ellos. Cuando entramos a jugar los partidos, nos olvidamos de eso", indicó el ex Alianza y Cristal.

Asimismo, mostró su incomodidad por el retraso de la CJ-FPF para resolver los casos en cuestión (U. Comercio, Aurich y A. Atlético). "Eso levanta sospechas de todo tipo. Tal vez están esperando ver si ganamos mañana (a Municipal) y si es así, ya no darnos los 6 puntos, solo 3, pero sabemos que con eso no nos alcanzaría. El futbol peruano está manchado hace rato. Esperemos que el fallo sea favorable, los dirigentes nos han asegurado que tendremos los puntos de vuelta", puntualizó.

EL DATO

Arroé lleva 5 goles en la temporada: 1 en el Torneo de Verano y 4 en el Torneo Apertura.