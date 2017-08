Alianza Lima: Jorge Luis Pinto celebró así el el logro del Torneo Apertura de íntimos

Jorge Luis Pinto concedió una entrevista en la cual le puso contento el título conseguido por Alianza Lima.

Jorge Luis Pinto quedó en la historia de Alianza Lima con la obtención del título en 1997 y ahora celebra desde lejos un logro alcanzado por el equipo íntimo a su forma destacando el trabajo del actual entrenador.

El técnico colombiano expresó su alegría y pidió a todos los hinchas celebrarlo. "Una alegría inmensa. Sé lo que siente la hinchada de Alianza, sé el sentimiento que hay por esa camiseta. Me encanta que hayan ganado este título. Que lo celebren porque hay muchos gritos negativos en los estadios, pero hoy que han ganado el título que lo celebren con todo", dijo Pinto a "Nacional Deportes, La Cátedra".

Asimismo contó que uno de los secretos de un campeón es siempre la convicencia y amistad que existe en un equipo. "El secreto fue tener una familia que lo diera todo en el campo de juego, y que jugara bien al fútbol. Yo por ejemplo salí siempre jugando por el piso, tocando bien con Alianza Lima. Siempre propusimos fútbol, nunca nos metimos atrás. El medio campo que tenía siempre generaba fútbol. estuvo Marquino, estuvo el 'Churro' Hinostroza, Bazalar y Jayo, que era un mediocampo que jugaba bien al fútbol".

Por último no descarta volver a dirigir nuevamente a Alianza Lima en algún momento. "Ahora no es el momento de volver. Esperemos que disfrute el triunfo el cuerpo técnico, los jugadores y los hinchas. Algún día se dará, en un año, dos años, tres años, no lo sé. Hay mucho tiempo en la vida para lograr ese sueño de volver a Alianza".

EL DATO

Jorge Luis Pinto dirigió a las selecciones como Colombia, Costa Rica y Honduras.