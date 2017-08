Universitario: Pedro Troglio recibe buena noticia porque “al menos habrá una incorporación”

Gerente de Comunicaciones de Universitario, Juan Carlos Ortecho, afirmó que el club merengue sí se reforzará para el Torneo Clausura, que comienza este fin de semana.

Pedro Troglio recibe buena noticia porque “al menos habrá una incorporación” Fuente : Líbero

Universitario de Deportes no pudo sumar a los refuerzos que Pedro Troglio pidió. Gino Guerrero e Ítalo Regalado eran sus dos principales objetivos, pero la realidad económica del club no permitió que ‘Rulo’ posea lo que deseaba, sin embargo, ello no quiere decir que no siga trabajando para reforzar a la plantilla, así lo dio a conocer Juan Carlos Ortecho, gerente de Comunicaciones del cuadro estudiantil.

Según Ortecho, la administración está haciendo lo posible para que la ‘U’ tenga, por lo menos, un jugador más y que sea de utilidad para Troglio en el Torneo Clausura, que empieza este fin de semana.

“Estamos negociando y viendo opciones. Por lo menos vamos a tener una incorporación. Estamos mirando, básicamente, el mercado local y estamos buscando en la zona ofensiva. Se habló de Gino Guerrero, pero esa opción no prosperó. Estamos buscando un jugador con características similares. Preguntamos por Junior Ponce, pero no hay posibilidad de traspaso”, dijo en 'Radio Ovación'.

Por otro lado, se conoció que Raúl Tito no sería parte de Universitario en el Torneo Clausura, ya que se iría al Real Garcilaso: “Está avanzado su posible incorporación. También otros clubes han preguntado por otros jugadores, pero ello depende del futbolista y si el comando técnico está dispuesto a dejar de contar con ellos”.