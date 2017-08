Alianza Lima: Gabriel Leyes dijo esto ante posibilidad de ser el delantero 'blanquiazul'

Alianza Lima en las próximas horas oficializará a su nuevo delantero, por el momento el uruguayo, Gabriel Leyes dijo no saber mucho sobre su llegada.

Alianza Lima sigue con la esperanza de cerrar en las próximas horas a su nuevo delantero para el Torneo Clausura. Hace unos días todo hacía indicar que el argentino, Kevin Gissi tenía todo arreglado, pero un desacuerdo en el contrato hizo que la dirigencia saque su plan B.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alianza Lima no cambiará de sistema y repetirá la misma fórmula para consagrarse campeón nacional

Los íntimos tienen en la mira a Gabriel Leyes, uruguayo de 27 años entró a los planes y estaría a un paso de aceptar la propuesta. En las próximas horas saldría humo blanco en Matute anunciando el nombre del delantero.

"No estoy enterado de nada. Me encantaría decir algo pero no he tenido contacto y no sé nada. Oficialmente confirmado no tengo nada. Sé que el equipo salió campeón el domingo, me encantaría formar parte del equipo pero no tengo noticias de nada.", dijo a 'Barrio Fútbol' de Radio Ovación.

NO TE LO PIERDAS: Torneo Clausura: Conoce los refuerzos confirmados de los equipos del Torneo Descentralizado

Por último explicó que tiene la carta pase en su mano ya que terminó contrato con Peñarol. "Ahora soy jugador libre, se me terminó el contrato con Peñarol. Yo me muevo por todo el frente de ataque, soy potente y tengo unas ganas tremendas".

EL DATO

Gabriel Leyes realizó toda su carrera en Uruguay defendiendo las camisetas de River Plate, Peñarol, Juventud y Plaza Colonia.