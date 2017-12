Luis Tejada es una de las cartas de ataque del equipo de Pedro Troglio, sin embargo, el propio delantero afirmó que no sabe si continuará el próximo año en Universitario.

Universitario: Luis Tejada manifiesta que "no sabe" si continuará en el club

Universitario de Deportes, a la par que negocia la salida de varios jugadores de su plantel 2017, también trabaja en el tema de las renovaciones de sus figuras, sin embargo, una de ellas no tiene claro su futuro y ya hizo pública su duda si estará en la temporada 2018 con la camiseta crema: Luis Tejada no asegura su continuidad.

En declaraciones para ‘SomosLaSele’ que su contrato acaba muy pronto y no tiene definida su continuidad en Universitario para el Descentralizado 2018.

“No se puede hacer nada, Hay que esperar. Yo no lo sé (seguir en la ‘U’). No sé si seguiré. No sé, ya que se me acaba mi contrato ahorita mismo”, declaró el ‘Pana’.

Recordemos que en la edición impresa de Líbero a inicios de esta semana se dejó en claro que Luis Tejada está en los planes de Universitario para el siguiente año, pero el sueldo debería ser menor. A esperar.