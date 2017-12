Jesús Álvarez fue asaltado en las inmediaciones de la Videna

Exdefensa de la selección peruana fue encañonado por desconocidos en motocicleta, así lo anunció en su red social

La delincuencia no para en nuestro país. Esta vez el ex seleccionado de Perú, Jesús Álvarez fue victima del robo de sus pertenencias mientras transitaba en su automóvil cerca a la Villa Deportiva Nacional (Videna) en el distrito de San Luis.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Adrían Zela se decidió y jugará por este equipo todo el Descentralizado 2018

Jesús Álvarez, exjugador de Bolognesi, Sporting Cristal y Unión Comercio. informó en su cuenta de Twitter que fue asaltado por dos motorizados. "A todos mis contactos. Manejaba hace 20 minutos por (la avenida) Canadá, a una cuadra antes de llegar a Aviación. Baja un tipo de una moto, me pone la pistola en la cabeza y me pide mi billetera y demás artículos", contó Jesús Álvarez.

Asimismo agregó. "Lo informo para que no llamen o si reciben llamadas. Me robaron todo. Estoy bien", sostuvo el popular 'Chasqui'.

Luego, jugadores como Joazhiño Arroe, mostraron su solidaridad. "Hermano, lo importante es que no te hicieron nada. No hay cuando se termine esta inseguridad, mano", escribió Joazhiño Arroe.

NO TE LO PIERDAS: Alianza Lima: Estos son los fichajes íntimos para la temporada 2018

A todos mis contactos , manejaba hace 20 min por Canadá y 1 cuadra antes de llegar a aviación , baja un tipo de una moto me pone la pistola en la cabeza y me pide billetera y demás artículos , lo informo para no llamen al celular o si reciben llamadas me robaron todo; estoy bien.