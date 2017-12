Fichajes 2018: Cristian Bogado y su deseo de jugar en Alianza Lima

Cristian Bogado despertó el interés de Alianza Lima y admitió su deseo de jugar la Copa Libertadores con el campeón nacional.

El paraguayo Cristian Bogado cerró una 2017 espectacular gracias a sus 20 goles con Unión Comercio y convertirse en el segundo máximo artillero del Descentralizado. El 'Torito' estuvo en el bolo de Alianza Lima y confesó su deseo de vestir la camiseta del campeón nacional en la Copa Libertadores.

El delantero de Unión Comercio aún tiene contrato por todo el 2018, pero despertó el interés de Alianza Lima gracias a su efectividad. Jugar la Copa Libertadores pesaría en su decisión de fichar por los 'grones'.

"Estoy con mi familia en Paraguay esperando saber qué será mi futuro. Me entero por ustedes (los periodistas) de un interés de Alianza. Hablé con el presidente de Unión Comercio (Freddy Chávez) y me dijo que ante cualquier oferta del exterior o del Perú, me daría las facilidades. Si es Alianza Lima, me gustaría. Es un equipo grande", aseguró Cristian Bogado a Ovación.

Además el 'Torito' le abrió las puertas a las negociaciones y que Unión Comercio no truncará sus deseos de cambiar de club. "Si el presidente no quiere que emigre, tendría que conversar con él, ya le dejé mi manera de pensar que con todo lo hecho en el año, la idea es que me deje salir: sea préstamo o venta", aseguró el delantero.

Cristian Bogado jugó en Colo Colo de Chile y Nacional de Paraguay.