Yahya Boumediene, sobre jugadores sudamericanos: "Le gusta divertirse y beber"

El extremo belga recordó su paso por el fútbol peruano y habló sobre cómo eran sus excompañeros de Melgar.

Yahya Boumediene, durante su presentación como jugador de Melgar. Creditos : Prensa Melgar

Llegó con bombos y platillos, pero se fue en silencio. Melgar dio la sorpresa con el fichaje de Yahya Boumediene, el único jugador europeo en jugar el Descentralizado 2017, sin embargo el futbolista de origen marroquí apenas anotó un gol en 11 partidos con el club arequipeño.

Actualmente en el Dordrecht de la Segunda División de Holanda, Yahya Boumediene recordó su etapa en el fútbol peruano con un medio de su país.

"Los sudamericanos bailan mucho; no uso la palabra 'peruanos' porque en mi equipo habían muchos extranjeros. Ellos son personas a las que les gusta la fiesta y no tienen una buena higiene de vida. Pueden tener un partido el sábado y salir al casino el día anterior sin que el entrenador lo sepa, toman grandes riesgos. Les gusta divertirse, beben y están tatuados en todas partes", sostuvo el futbolista de 27 años a RTBF.

Yahya Boumediene contó que optó por no renovar contrato con Melgar debido a que extrañaba a su familia. "Al principio, pensé que nunca iría a Perú, está muy lejos y no sabía nada sobre el país. Pero al final, lo pensé y comencé la aventura. No seguí porque quería volver a Europa y jugar más cerca de aquí. Es difícil vivir solo a once horas de vuelo desde Bélgica lejos de tu familia, pero me divertí mucho. Todo fue bien, el único inconveniente fue la distancia", puntualizó.

EL DATO:

Yahya Boumediene lleva 2 partidos, pero todavía no anota con el Dordrecht.