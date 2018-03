Sporting Cristal: ¿Qué es de la vida de Jonathan Ramírez?

El delantero uruguayo llegó con bombos y platillos a Sporting Cristal, pero no supo consolidarse ni con Mosquera ni con Vivas. Hoy juega en la Segunda de su país.

Jonathan Ramírez, durante un partido de Sporting Cristal. Creditos : LIBERO

El 2013 era un año especial para Sporting Cristal. El club de La Florida jugaba una fase de grupos de la Copa Libertadores luego de 7 años tras haber logrado el título nacional en el 2012 y la dirigencia le 'obsequió' el fichaje de Jonathan Ramírez al DT Roberto Mosquera.

Sin embargo, el por aquel entonces técnico de Sporting Cristal aclaró que el uruguayo no había sido un pedido suyo, pese a los pergaminos que contaba el 'Rayo': había jugado anteriormente en Nacional de Uruguay y Vélez Sarsfield.

"Yo dije que no había pedido a Jonathan, antes de traerlo me hicieron ver un video de él y lo vi, y me pareció que es un jugador de mucha proyección (…) Lo hemos traído para hacerlo y no para que sea el goleador de la Copa Libertadores", sostuvo Mosquera tras el debut de Ramírez ante Sport Huancayo, partido en el que curiosamente fue expulsado y su club cayó por 2-1.

Si bien con Roberto Mosquera el 'Rayo' no jugó mucho, la situación no cambió mucho cuando Claudio Vivas asumió la dirección técnica de Sporting Cristal. ¿Cuál fue el balance de Jonathan Ramírez? Doce partidos sin ningún gol anotado ni debut en la Copa Libertadores.

Al año siguiente volvió a su país para jugar en River Plate, Cerro y El Tanque Sisley. Actualmente juega en Tacuarembó, donde se estrenó como goleador el último viernes en el triunfo por 3-0 ante Villa Española.

Tras anotar su primer gol con su nuevo club, Jonathan Ramírez se ilusiona con lograr el título de la Segunda uruguaya. "Ahora estamos en la tabla de abajo y queremos salir paso a paso. Después sabemos que estamos en un torneo y queremos ascender", puntualizó.

EL DATO:

Tacuarembó es octavo de la Segunda uruguaya con 4 puntos en 4 fechas, a 8 del líder Juventud.