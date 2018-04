Sport Boys vs. Melgar: Diego Penny se refirió al gol no cobrado a rosados

Diego Penny afirma que el balón no ingresó por completo a su arco por lo que aplaude decisión del juez

Las polémicas siempre van a existir en el fútbol y en el nuestro la más reciente es la que se dio con ocasión del partido que Sport Boys y Melgar igualaron a un gol el pasado sábado por la noche en el estadio Miguel Grau por la novena fecha del Torneo de Verano.

Diego Penny fue uno de los protagonistas de la acción, pues custodiaba la valla del Melgar, cuando el remate de Emiliano Ciucci traspasó la línea demarcatoria de gol. El árbitro Augusto Menéndez no validó el tanto y el arquero se refirió a esta acción.

El guardameta del Melgar apuntó que el árbitro Augusto Menéndez hizo bien en no cobrar gol a favor de los porteños, pues "no entra la pelota al cien por ciento y acá no hay VAR".

Para el guardameta del conjunto characato, Melgar mereció más en el partido, por lo que propuso a lo largo de los noventa minutos. "Ellos tenían que atacar y no pudimos controlar la pelota. En una pelota larga nos agarran mal parados y llega el empate", dijo Penny.