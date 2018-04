Universitario vs. San Martín EN VIVO ONLINE GOL PERÚ: partido por el Torneo de Verano

Manicero será la sorpresa en el duelo de Universitario ante los santos. Junto a Quintero buscarán triunfo que le permita a los cremas celebrar en casa.

No hay margen para el error. Las limitaciones futbolísticas y extrafutbolísticas tendrán que quedar a un lado si Universitario desea volver al camino del triunfo y dejar el sótano de la tabla en el Torneo de Verano.

La empresa esta tarde (4:00 p.m.) en el Monumental no será sencilla pues al frente tendrá al competitivo San Martín que aún no quiere renunciar al primer lugar del grupo A. Y si a ello le sumamos que el elenco de Pedro Troglio aún no ha ganado de local en el certamen, podemos esperar un domingo trabajoso.

Por si esto fuera poco, el “Rulo” tendrá que contar con la baja de última hora de Juan Manuel Vargas por lesión. Aún así, el estratega estudiantil no pierde el optimismo y tendrá una novedad en su once: Diego Manicero, que ya estaba considerado en lista de 18, será titular.

No obstante, el retorno del argentino luego de 8 meses y tras superar su lesión en la rodilla derecha no será la única nueva. Esta vez la crema no tendrá un “9” natural, pues en esa posición irá Roberto Siucho.

Así, “Maní” junto a “Toto” buscarán asociarse con Alberto Quintero, el hombre más desequilibrante de la “U” en lo que va de la temporada. A todos ellos y a la “garra” se aferran los merengues para volver a sonreír.

Posibles alineaciones:

Universitario: Zubczuk, Corzo, Velarde, Benincasa, Vásquez, Barco, Romero, Páucar, Quintero, Manicero, Siucho

San Martín: Duarte, Salas, Portales, Luján, Huerta, Guivin, Pretell, Concha, J. Chávez, Correa, Amani

Hora en vivo del Universitario - San Martín

Argentina: 6 p.m

Chile: 6 p.m.

Brasil: 6 p.m.

Perú: 4 p.m.

Colombia: 4 p.m.

Ecuador: 4 p.m.

Paraguay: 6 p.m.

Bolivia: 5 p.m.

Venezuela: 5 p.m.

Uruguay: 6 p.m.

México: 3 p m.

España: 00:00 a.m. (lunes)

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Universitario - San Martín?

Si quieres seguir en Internet el San Luis - Colo Colo, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.