Selección Peruana: Carlos Cáceda envía carta notarial a Periodista Andrea Llosa [FOTOS]

No soportó una mentira más según hace entender Carlos Cáceda; Portero de la Selección Nacional, correspondiente a las denuncias que recibió en el programa ‘Nunca más’.



Carlos Cáceda tomó cartas en el asunto. Creditos : Libero.pe

El arquero del Veracruz; hoy en Deportivo Municipal y Selección Peruana no se hace problemas, respondiendo mediante lo legal. Con asesoría de un abogado entendió que las cosas emitidas en el programa de la Periodista Andrea Llosa, no eran exactas. Porque en ese espacio televisivo se dictaminó la denuncia de su ex pareja del jugador, por no pasar una pensión de alimentos y salir del país teniendo una orden de impedimento. Aspectos muy fuertes que van en contra de su carrera profesional.



Hecho el suceso, Cáceda respondió automáticamente con unas fotos que tiraría abajo toda la parafernalia que se ensayó. Porque estas fotos demuestran depósitos y envíos de dinero constante, acarreando también a la Periodista Andrea Llosa desde lo judicial. Con una carta notarial en principio, viéndose después las demás fases si no se cumple el principal requerimientos, que está basado en una rectificación.

Además, el ‘ex’ Universitario, mediante otra carta notarial, solicitó a su ex pareja Raisa Samane Zamora brinde que se tome el tiempo en demostrar y sustentar los gastos que realiza con la pensión que brinda el futbolista. Esto para intentar clarificar lo que está viviendo, afirmando que existe una pensión y dinero de por medio. Dando a entender que su presentación en televisión es más interesada y generada por la producción del espacio televisivo.

"Nunca he dicho que él no le pasa una pensión a sus hijos. Nunca he hablado de pensión. Yo creo que el señor Cáceda, en lugar de advertir y amedrentar podría ir al Poder Judicial a hacerlo de frente”.

“Un delito de difamación es cuando el periodista tiene ánimo de fregarle la vida. No tengo nada en contra de él. Es un tema que, desde mi punto de vista, está mal asesorado. Yo en ningún momento le he dicho 'eres un mal padre', 'no pasa pensión'". Señaló en el Diario Trome.



EL DATO:

Según informó El Popular, el arquero inició un proceso judicial en el Primer Juzgado de Familia de Ventanilla para establecer un régimen de visitas, puesto que sería la madre quien impide verlos.