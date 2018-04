Sergio Markarián sobre Perú: "Cuando me fui, quedó una lista de 30 jugadores son los que clasificaron"

Sergio Markarián habló de todo en un programa uruguayo destacando a la selección peruana por su clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Sergio Markarián marcó cosas importantes en el fútbol peruano, pero se marchó con más pena que gloria, atrás quedó el tercer lugar conseguido en la Copa América de Argentina con la pobre actuación en Eliminatorias.

El 'Mago' se refirió al momento que llegó al Perú y solo tuvo pocos jugadores que podía rendir en ese momento destacando a Rodríguez, Farfán. Pizarro, Guerrero y Vargas, pero dejó 30 convocables al finalizar su etapa.

Cuando llegué solo habían 5 jugadores de selección: Rodríguez, Farfán. Pizarro, Guerrero y Vargas. Cuando me fui, quedó una lista de 30 jugadores convocables, son los que ganaron la clasificación, porque le agregaron experiencia. Cuando los convoqué no tenían ni un partido internacional, cuando llegaron a esta Eliminatoria, tenían 20 o 30 partidos. Pero siendo sinceros, no tengo nada que ver con la clasificación, de todas maneras, siento que hice lo que tenía que hacer", declaró a un programa uruguayo.

Asimismo se refirió a la prensa en el Perú y si era complicado la convivencia. "Se viven tiempos especiales, el nivel de competencia entre entrenadores, jugadores, periodistas es muy alto. Entre los medios, hay conflictos entre las empresas, y la necesidad de dar la noticia antes o hacer un comentario más inteligente que el otro o crecer a partir de pisar a alguien, es una tentación. Ocurre mucho en el periodismo, si masacras al entrenador te va a ir bien, te miran bien, sobre todo si perdió el domingo. Yo siempre he puesto la cara, por eso tengo conflictos con medios periodísticos".

Por último contó detalles de su vida actual alejado del fútbol. "De mañana lectura bíblica, ejercicios, bicicleta, luego salir a caminar, no mucho por una rodilla que me tiene mal. Luego almuerzo, con la señora, los hijos se casaron. Y en la tarde veo fútbol, me interesa mucho la metodología, la táctica. Me reúno con técnicos jóvenes, me encanta hacerlo, tengo muchas llamadas de ellos".

EL DATO

Sergio Markarián dirigió en Grecia, Chile, Paraguay entre otros.