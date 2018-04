Universitario: Ex figura 'crema' lucha por ganar partido al Alzheimer con apoyo de hinchas

El ex jugador de Universitario, Dimas Zegarra con el apoyo de hinchas y ex compañeros busca vencer el Alzheimer.

El fútbol puede servir para unir diferentes sentimiento y si estas rodeado de amigos puede ser más fácil. Los hinchas de Universitario se ponen de pie para apoyar a una de sus figuras y mostrarle el apoyo.

Dimas Zegarra, ex arquero de Universitario se metió en la rica historia del club no solo por sus grandes actuaciones sino también por ser el primer jugador afroperuano que llegaba al club.

El ex referente con 85 años padece de Alzheimer y eso generó que los hinchas y ex compañeros se unan para mostrarles su cariño. Hace unos meses causó preocupación en sus familiares tras perderse, pero gracias a las redes sociales lograron volver a tenerlo cerca.

En su cuenta de Twitter escribió un mensaje para todos tras sus buenos deseos. "Buenos días amigos, les escribo para desearles que empiecen su semana con el pie derecho. También para #recordarles que este sábado los muchachos vendrán a mi casa para seguir llenando mi #Album, conversar un poco de fútbol y avanzar el libro. ¡Están invitados!.

Un grupo de hinchas comandados por Alonso López, decidieron escribir un libro de ejercicios cognitivos e inspirados en la carrera y hoy muchos pueden apoyar adquiriendo, el 100 % de lo recaudado será para su tratamiento.

EL DATO

Dimas Zegarra jugó solo en Universitario desde 1952 a 1972.

No recuerdo si les llegue a contar. Hace unas semanas, unos amigos me hicieron este #LibroBenéfico de ejercicios cognitivos. El 100% me lo están brindando para mi tratamiento medico.

Adquiérelo y ven a mi casa para solucionalo juntos y aprender un poco mas de la historia de la U. pic.twitter.com/oY1VjGfglr