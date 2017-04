Juan Manuel Vargas sobre su peso "ya me tienen cansando con este tema"

Juan Manuel Vargas quien está en duda para estar en el clásico de este fin de semana, tuvo un comentario especial con respecto a su peso ante los hombres de prensa.

Aunque no lo dijo de forma explosiva, Juan Manuel Vargas, jugador de Universitario de Deportes, se molestó por las constantes preguntas sobre su peso que no le permite rendir de forma óptima en el Torneo de Verano.

Juan Manuel Vargas de 33 años, respondió de esta forma respecto a su peso. "Yo estoy bien, trato de llegar bien y en mi mejor estado físico. ¿Mi peso? Ya me tienen cansado con ese tema, lo que en el fútbol corre es la pelota; sino, mejor me dedico al atletismo. Si bien uno sabe y es consciente de ello, lo más importante es estar lo mejor posible. Estamos trabajando bien y a conciencia, cuidándonos mucho más", declaró Vargas.

Respecto al clásico de este fin de semana, Vargas dijo. "Todos los clásicos son importantes y más que todo si queremos empezar bien. Ha llegado un comando técnico nuevo y van a querer sacar lo mejor de cada jugador, que es lo que se ve en cada entrenamiento. Por el bien del equipo y de la gente que nos ve, ojalá pase lo mejor. Nosotros estamos metidos, venimos trabajando bien con el cambio de entrenador. No sé si va a haber un cambio, eso depende de cada futbolista", agregó Vargas.

Sobre su lesión, el ex Fiorentina de Italia dijo. "Hemos hecho un control y mi muslo todavía no está del todo bien, hoy día el doctor va a comparar las dos resonancias magnéticas que me han hecho. Tengo un poco de fastidio pero hay que ver cómo va, el sábado intenté jugar el partido de práctica pero estaba un poco sentido. Sé que ha habido una lesión y lo ideal es llevarla con calma", afirmó.

Juan Manuel Vargas tiene contrato hasta junio con Universitario de Deportes y su renovación esta en plena negociaciones.