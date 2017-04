Pedro Troglio: "Juan Vargas me pidió jugar el clásico, pero..."

El entrenador de Universitario, Pedro Troglio, reveló que Juan Vargas le ha pedido jugar el clásico ante Alianza Lima pese a que todavía no se recupera al 100% de su lesión.

Donde manda capitán no manda marinero. Juan Vargas se muere por jugar el clásico Universitario vs. Alianza Lima de este sábado en el Monumental, pero Pedro Troglio no está dispuesto a soltar prenda mayor aún cuando el veterano jugador no se encuentra totalmente recuperado y arriesga una lesión que lo puede dejar fuera de las canchas cerca de un mes.

"Vargas tiene una distensión; si fuera decisión de él, estaría en la cancha este sábado; hasta hoy él me ha pedido por favor para jugar. Juan tiene un carácter grande y no quiere perderse el clásico, pero tanto el cuerpo médico como yo queremos tenerlo más partidos", sostuvo el entrenador argentino a Gol Perú.

Pese a la importancia del clásico, Pedro Troglio prefiere tener en plenitud a Juan Vargas para así remontar la situación en la tabla. "Sabemos el riesgo por el que corremos si lo dejamos jugar así nomás, lo podemos perder por un mes más. Preferiremos que se recupere bien para que, cuando vuelva, regrese en su plenitud. Yo quiero tener al mejor Vargas, el que me ayude a conseguir cosas", afirmó.

El flamante entrenador de Universitario cuenta las horas para marcar su debut con el buzo crema. "Estoy contento y ansioso por este inicio muy importante, que justamente se da en un clásico. Van pasando las horas y va llegando el momento, estamos preparados por completo", indicó.

Consultado si sus dirigidos ya entienden su idea de juego, Pedro Troglio declaró: "Me he encontrado con un plantel predipuesto al trabajo y, sinceramente, siento que están entendiendo mi idea. Claro que el tiempo no es muchísimo para entrenar pero en cuanto la idea, los futbolistas han trabajado y la han asimilado. Uno va de la mano de la idea y del corazón de los jugadores para darle la vuelta a esta historia y poner a la 'U' en el lugar que se merece".

EL DATO:

Pedro Troglio logró su único título como entrenador con Cerro Porteño en el Apertura 2009 paraguayo.