Juan Vargas: “Farfán debe volver y Gareca debe seguir en la Selección”

Juan Vargas conversó en exclusiva con Líbero y aseguró que todavía tiene para rato. El “Loco” dijo que aún sueña con regresar a la Selección Peruana.

Con 33 años a cuestas, Juan Manuel Vargas trasluce madurez, convence con sus conceptos, sin perder su cuota de gracia, pero aquí hay una persona por encima de sus pergaminos deportivos. “¿Nota con ustedes? ¡No, no! Hace años que no les doy entrevistas”, recuerda con una sonrisa amical y enseguida acepta compartir el confesionario sin resquemores.

Hace mucho que LÍBERO no podía conversar contigo. ¿Qué pasó?

En algunos momentos uno prefiere callar por cosas que de repente se han dicho y con las que no concuerdo, pero bueno, eso ya pasó. Tampoco vivo pensando en lo que puedan decir los demás sobre mí.

¿Y por qué no te defendiste en su momento?

Porque tendría que hacerlo siempre. Solo dejé que hablen porque finalmente la verdad siempre sale a la luz. Hay muchas personas que dicen tal o cual cosa, pero nadie sabe la verdad. Esa verdad que solo la sé yo.

¿Pero asumes tus errores?

El que no ha cometido errores es un santo y habrá que hacerle su gruta y meterlo ahí adentro. Yo tuve errores tanto en lo futbolístico como en el plano familiar y eso te va enseñando. Creo que estuvo bien que haya caído en esos errores porque sino, no hubiera aprendido nunca. Están bien hasta las consecuencias, porque si recibía a cambio un premio o un aplauso, continuaba en las mismas, pero gracias a Dios pasaron cosas negativas de las que uno aprendió.

Entonces, esta nueva versión de Juan Vargas, ¿qué nos trae?

De repente en otros tiempos era como que no me importaba nada, por eso era poco profesional pero ahora tengo más cuidado porque mis hijos están creciendo, ya se meten a Internet, están en el colegio. Ahora estoy más pensante, más inteligente, más que todo por ellas, tú sabes que hay niñitos que son crueles, que pueden molestar con una cosa. Yo creo que el freno de mano lo he alzado un poco.

¿Eres un padre celoso?

Sí, bastante. Con mis hijas, sí, muy celoso. Con mi mujer también, pero ella está más grande y sabe lo que tiene que hacer y bien. Mi hija mayor se está formando, ya comienza con el teléfono, y por eso ahora protejo más a mi familia.

¿Pensaste en el retiro antes de volver a la “U”?

Sí, en algún momento pensé comprarme una casa en la playa y chau. Dije: basta, me quiero ir, gozar de la vida con mis hijos, la playa, comprarme mi perro y listo. Pero, mi mujer fue la que me dijo que todos mis hijos me han visto jugar, pero no los últimos y entonces seguí tomando el ejemplo de Claudio Pizarro, el peruano más exitoso; de Ambrosini, Pirlo. Ahora soy feliz. Tengo el mar, mi familia, la “U”, ¿qué más puedo pedir?

¿Y por qué volver a la “U” y no seguir en el extranjero?

Cuando me pasó lo de Betis, estuve cinco meses sin jugar. Me entrenaba cuando quería, me levantaba a la hora que quería, hasta que dije que era momento de empezar de nuevo. Tuve propuestas de Brasil y Argentina, pero dije no, y regresé adonde soy feliz: la “U”.

¿Renuevas hasta diciembre?

Señor Vento (pasaba por ahí), ¿qué les digo? ¿En junio ya acabo o hasta diciembre? (risas). Mi intención es tratar de hacer las cosas bien. Yo vivo el día a día. Mi objetivo es campeonar con la “U” y de aquí hasta junio se verá. Yo quiero el campeonato nacional, pero quién sabe y campeonamos en el Apertura. Después las cosas caerán solas.

¿Hasta qué edad quieres jugar?

Hasta los 35 o 36 años. Yo quiero dejar el fútbol, no que el fútbol me deje...

¿Y cuándo veremos tu mejor nivel con la crema?

Van a ver un mejor nivel, seguro que sí, van a ver un cambio total. Podré estar lento o rápido, pero la actitud nadie me la va a quitar. Mi actitud me llevó a estar lejos.

¿Todavía sueñas con volver a la selección?

Cada uno sabe lo que tiene que hacer pero también depende del técnico. Yo, como lo he dicho otras veces, quiero dar lo mejor por Universitario y luego todo caerá por su propio peso. Por ahora, pienso en el club, no en la selección.

¿Gareca debe seguir?

Si hace las cosas bien, se tiene que quedar. Le toca partidos muy difíciles pero hay que dejarlo trabajar. Gareca está realizando un gran trabajo y para mí debe seguir.

¿Qué te deja que algunos no quieran que Farfán vuelva a la selección?

Que Farfán no esté en la selección es… bueno… estamos locos. Para mí es un jugador importantísimo en cualquier aspecto. El negro sabe la calidad que tiene, por algo está muchos años en Europa pero lamentablemente las lesiones lo han perjudicado. Farfán es tan desequilibrante que podría jugar en cualquier equipo.

¿Pizarro debería suplir a Guerrero ante Bolivia?

Claudio es el jugador más exitoso del fútbol peruano. Bueno, eso es una decisión del técnico, pero pienso que debería estar el que mejor momento pasa. En el puesto de Paolo debe estar el que está jugando de titular y anotando goles.

EL DATO

24 de marzo del 2016, ante Venezuela, fue el último partido de Vargas con la selección. “Ahí me lesioné y eso me complicó mucho incluso en Betis”, contó.