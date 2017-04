Juan Vargas aclaró el tema de su renovación con Universitario "Mi mujer no quiere estar en Perú" [VIDEO]

Sin embargo, Juan Manuel Vargas es quien tiene la última palabra en cuanto a su futuro futbolístico. "Yo quiere hacer bien las cosas, campeonar con la U y luego se verá", manifestó.

Mucho se habla del futuro de Juan Manuel Vargas con Universitario de Deportes. ¿No le renuevan? ¿prolongan su contrato?, son algunas de las preguntas que se tejen.Lo cierto es que el popular 'Loco' busca tener más minutos y lograr el objetivo que es trazó cuando volvió a ponerse la camiseta 'crema'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FBC Melgar: así explicó Juan Reynoso la derrota ante River Plate por Copa Libertadores [VIDEO]

Juan Manuel Vargas arrancó la entrevista para Líbero, diciendo espera jugar y luego ver el tema de su renovación. "Yo quiero jugar, Torneo de Verano, Apertura, meterle y jugar, lo que caiga bienvenido sea", sostuvo. ¿Renovación? "Eso deberían preguntárselo a la directiva. Mi intención es tratar de hacer las cosas bien, yo vivo el día a día. Mi objetivo es campeonar, lo que se decida después ya no es mi área. Mi objetivo es salir campeón con la U y de aquí hasta junio se verá. Quien sabe que campeonemos en el Apertura, así que es lo único que yo quiero", explicó.

Luego, el popular 'Loco' sostuvo que si por su mujer (Blanca Rodríguez) fuera, estaría jugando en el exterior. "Mi mujer no quiere estar en Perú, quiere estar fuera. Pero yo te puede decir muchas cosas. Vivo el día a día por la experiencia que he tenido, la muerte de mis abuelos, me han chocado y es lo que realmente no saben algunos y dice, este es así, porque cambia el comportamiento de uno", expresó.

NO TE LO PIERDAS: Carlos 'Tigrillo' Navarro arremetió contra Coki Gonzales en pleno programa radial [VIDEO]

Finalmente, se refirió a sus hijos y al amor que espera inculcarles por la camiseta de Universitario y que algún día jueguen por los 'cremas' . "Yo quiero que mis hijos me vean triunfando y que sepan lo que es querer esta camiseta porque espero que algún día, bueno, yo no les voy a poner una pistola en la cabeza para que decidan que es lo que quieren ser, pero si quieren ser futbolistas ya saben donde espesar y a querer la camiseta, más allá del tema del dinero".

EL DATO

Juan Manuel Vargas regresó al Perú luego de 13 años. Jugó en Argentina, Italia y España.